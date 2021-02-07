Вольфсбург – приємна несподіванка цього сезону в Бундеслізі. З липня "вовки" програли лише 4 матчі, один з них – розгром від Шахтаря. Що за парадокс?

За останні півтора року, мабуть, жодна німецька команда не потрапляла українцям на очі так часто, як Вольфсбург. "Вовки" почергово проекзаменували Олександрію, Шахтар та Десну і навряд чи сильного когось вразили у цих матчах. Проста команда, без зірок і красивого футболу.

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Шахтар впевнено вибив Вольфсбург у плей-офф попередньої Ліги Європи. А в цьому сезоні колектив Олівера Гласнера не пробився навіть в осінні єврокубки, вилетівши у кваліфікації від грецького АЕКа з Шаховим і Чигринським.

У листопаді німецькі ЗМІ з гордістю святкували тріумфальний тиждень Бундесліги в Європі – всі 6 клубів виграли свої матчі у групах ЛЧ і ЛЄ (потім всі дружньо пройшли в плей-офф, а Вольфсбург залишився єдиним єврокубковим розчаруванням). Приблизно тоді ж вибухнув конфлікт у стані "вовків".

Головний тренер Олівер Гласнер розкритикував керівництво за трансфери, бо клуб не зумів знайти якісне підсилення атаки. Менеджер Йорг Шмадтке відповів йому досить різко, але продовження історія не мала – згодом все залагодили. Не в останню чергу завдяки тому, що цей мініскандал не викликав значного резонансу.

Як слушно зазначив оглядач The Athletic Рафаель Хонігштайн: якби таке сталося в "традиційному клубі", журналісти роздмухали б конфлікт на всі усюди, а оскільки Вольфсбург за межами свого міста мало кому цікавий, то уваги цій ситуації приділили небагато. Клуб отримав змогу спокійно погасити пожежу, а чутки про відставку Гласнера на фоні провалу в єврокубках не отримали продовження.

А тепер Вольфсбург сенсаційно йде на третьому місці в Бундеслізі, зазнавши лише двох поразок – від Баварії та Борусії Д. Власне, саме місце кризового Дортмунда у топ-4 окупували "вовки". 4 попередні тури: 4 перемоги, жодного пропущеного. Просто-таки Манчестер Сіті з півночі Німеччини. Шанси на вихід у Лігу чемпіонів не такі вже й примарні, зважаючи на нестабільність Леверкузена та Гладбаха.

Які ж складові успіху Вольфсбурга?

– Олівер Гласнер знайшов ідеальне поєднання гравців. Вольфсбург виграв 3 останні матчі, не змінюючи стартовий склад. Капітан команди Джошуа Гілявогі не проходить в основу, бо в центрі поля сформувався сильний трикутник: Максі Арнольд (відповідає за просування м'яча) – Ксавер Шлагер (робота без м'яча, ривки у штрафний) – Яннік Герхардт (пресинг).

– Прекрасну форму ще з минулого сезону зберіг лідер атак Ваут Вегхорст. За останні 4 місяці він лише 5 разів пішов з поля без забитого м'яча, хоча зіграв у всіх матчах! Нідерландець з 14 голами йде третім у бомбардирських перегонах Бундесліги та гримає у двері збірної Нідерландів. Він мав пропозиції з АПЛ ще минулого літа, а після такої кампанії трансфер "на підвищення" неминучий.

– На іншому кінці поля стіною стоїть Кун Кастельс. Навколо нього хайп пройшов кілька років тому, однак саме зараз бельгійський голкіпер демонструє височенний рівень гри: 74% парируваних ударів (топ-1 Бундесліги), 42% сухих матчів (топ-2 Бундесліги). Вольфсбург найбільше в Німеччині оверперформить по пропущених голах – різниця між xGA і реальними складає 5 м'ячів. Допомагає Кастельсу організована четвірка захисників: Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавіо.

– Що б не казав Олівер Гласнер, але Вольфсбург здійснив пару розкішних трансферів. 20-річний Максанс Лакруа прийшов за 5 мільйонів євро з другого французького дивізіону (Сошо) і створив фурор вмінням читати гру. Він сформував у центрі оборони потужну зв'язку з Джоном Бруксом і залетів у топ-3 Бундесліги за перехопленнями.

Рідле Баку "вовки" вихопили в останній момент, щоб залатати дірку справа в обороні. Універсал спершу настільки класно проявив себе в ролі фулбека Вольфсбурга, що отримав виклик у збірну Німеччини, а потім став невід'ємною частиною команди на фланзі атаки, забивши кілька важливих голів.

– Основа гри Вольфсбурга – пресинг. "Вовки" є лідерами Бундесліги за пресинг-єдиноборствами. Вони зустрічають суперників не так вже й високо, але компактно та агресивно.

Олівер Гласнер завжди мріяв грати з пресингом. "Я і раніше хотів будувати такий футбол, але поняття не мав, як прищепити його команді", – цитує тренера The Athletic. Допомогла робота асистентом фанатика пресингу Рогера Шмідта в Зальцбургу. Тепер вже Гласнер може давати майстеркласи.

У футболі Вольфсбурга багато автоматизмів. Все налагоджено, кожен знає, коли і куди бігти, де відкриватися, як пасувати, які зони перекривати. Мінімум імпровізації – максимум патернів. Команда виглядає сірою, але завдяки цьому Олівер Гласнер витягнув на третє місце Бундесліги футболістів, які не відповідають рівню Ліги чемпіонів.

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