Захисник Динамо Артем Шабанов близький до переходу в Легію, повідомляє видання Legia.Net. Чинний чемпіон Польщі планує орендувати 28-річного футболіста до кінця сезону. Трансферне вікно у сусідній першості закриється 24 лютого, так що у Легії є ще достатньо часу на ведення переговорів.

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Зазначимо, що у поточному сезоні Шабанов зіграв лише 2 поєдинки за першу команду Динамо (по 1 матчу в УПЛ та Лізі чемпіонів), результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

Легія після 16-ти турів посідає у турнірній таблиці Екстракляси другу сходинку. Від лідера – Погоні – вона відстає всього на 2 очки.

Цікаво, що польська команда була спаринг-партнером підопічних Луческу на першому зимовому зборі в ОАЕ і перемогла киян з рахунком 2:0 – Шабанов провів на полі один тайм.

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