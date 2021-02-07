Ліверпуль програв Манчестер Сіті (1:4) у центральному матчі 23 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті на Футбол 24.

Перший тайм видався доволі обережним. Команди створили обмаль моментів, але Сіті отримав розкішний шанс відкрити рахунок – Стерлінг заробив пенальті. Проте Гюндоган не зумів переграти Аліссона.

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Зате після перерви голи посипалися. Гюндоган реабілітувався, оформивши дубль, а ще по голу за "містян" забили Фоден та Стерлінг. У Ліверпуля відзначився лише Салах, який сам заробив і реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті збільшив відрив від другого місця до п'яти очок при грі у запасі. Ліверпуль залишився на четвертому місці.