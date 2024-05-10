Чемпіонат України U-19 2023/24, 28-й тур

Шахтар – Динамо – 1:2

Голи: Огарков, 62 – Маткевич, 45+2, Балаба, 58

Вилучення: Захарченко, 50 (Динамо)

Шахтар та Динамо зійшлись у чемпіонаті U-19. Українські гранди і тут на перших місцях, але "гірники" підходили в ролі лідера першості, випереджаючи киян на 1 пункт. У першому таймі Шахтар досить звично володів ініціативою та мали кілька шансів забити. Так, Пушкарьов поцілив у стійку, Суркіс врятував після удару Ющенка, а Демченко пробив вище воріт. А Динамо скористалось однією з рідкісних нагод. Осипенко увійшов до штрафного з лівого краю, пробив, м'яч відскочив до Маткевича, який замість прострілу пробив по воротах – 0:1!

Старт другого тайму ознаменувався вилученням Захарченка – захисник Динамо отримав другу жовту на 50-й хвилині. Проте це не завадило киянам відзначитись вдруге. Пономаренко виграв верхову боротьбу та віддав на Кремчаніна, той увійшов до штрафного та віддав у центр на Балабу, а той в дотик пробив у кут – 0:2!

Шахтар відіграв один м'яч. Огарков головою замкнув подачу з правого флангу – м'яч ефектною дугою перелетів Суркіса та опинився у воротах. "Гірники" мали моменти зрівняти рахунок, але Гусєв зумів заблокувати удар впритул, а Суркіс врятував після удару головою Лосенка.

Таким чином, Динамо набрало 67 очок та випередило Шахтар у турнірній таблиці – "гірники" залишились з 65 пунктами другими. До кінця першості залишилось два тури.

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