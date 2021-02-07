Тігрес та Палмейрас зустрілись у рамках півфіналу клубного чемпіонату світу. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Клубний чемпіонат світу-2020. Півфінал

Палмейрас – Тігрес – 0:1

Гол: Жиньяк, 54, (пен.)

Тігрес міг вийти вперед вже на 4-й хвилині, коли головна зірка команди Жиньяк головою пробив під стійку, але Вевертон зреагував на удар. Далі Палмейрас захопив контроль над м'ячем, проте мексиканці були гострішими. Жиньяк до перерви мав ще дві нагоди, проте воротаря переграти не вдавалось.

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А у другій половині француз досягнув свого. Луан притримав суперника у штрафному, а Жиньяк реалізував пенальті. Палмейрас майже одразу забив, проте гол було скасовано через офсайд. У бразильців у атаці виділявся Луан, а от Луїс Адріано отримав одну з найгірших оцінок у складі своєї команди.

Додамо, що завтра визначиться другий фіналіст турніру – путівку розіграють Баварія та Аль-Ахлі, початок о 20:00.

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