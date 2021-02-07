"Весняна футбольна доля двох ветеранів вітчизняного футболу Селезньова і Хачеріді вирішиться буквально днями. Перший веде активні переговори з Рухом і Олімпіком.

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Другий навесні в УПЛ, швидше за все, так і не з'явиться. Найбільш вірогідний варіант Азербайджану або Казахстану. Саме на ці чемпіонати роблять зараз акцент представники Хачеріді, оскільки зарплатні запити не знайшли відгуку в жодному з клубів УПЛ", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Нагадаємо, раніше Селезньова відрахували з Колоса через порушення режиму, а Хачеріді залишив Динамо Брест через фінансові проблеми у білоруському клубі.

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