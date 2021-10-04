"Динамо влаштовувала нічия, тому ми організували свою гру так, щоб не давати вільних зон швидким, технічним гравцям Шахтаря, а самим при відборі м'яча тікати у швидкі контратаки.

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Водночас ми припускалися багатьох помилок на початку атак, при простих передачах, коли не було особливого тиску. Це я пов'язую з молодістю, недосвідченістю наших центральних захисників. У той же час у Шахтаря майстровиті, досвідчені центральні захисники, які практично не помилялися, вони починали всі свої атаки дуже добре. Суперники створювали чисельну перевагу за рахунок хороших передач, хорошої техніки.

Між Суперкубком і чемпіонатом велика різниця. Ми рік не програємо в чемпіонаті, і це багато значить. Я побажав хлопцям так само грати надалі.

Банер ультрас? Мене не цікавить, що відбувається навколо. Мене цікавить тільки моя команда, як вона грає, і що повинні робити на полі гравці.

Стиль гри Шахтаря був визначений ще у 2004 році президентом клубу Рінатом Ахметовим, тоді ж і я прийшов. І він зберігається дотепер. Будь-який тренер може цей стиль в якихось деталях лише поліпшити або погіршити. Це підтверджує й те, що Карло Ніколіні, який працював зі мною упродовж 17-ти років, повернувся в клуб. Це не означає, що Де Дзербі – поганий тренер", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, безгольова нічия дозволила Динамо зберегти відрив від Шахтаря у 3 очки.

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