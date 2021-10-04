"Маліновський? Я думав, що це буде перше питання. Вся країна скільки часу не може спати – тільки Маліновський, який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, перепросити, на коліна стати. Була програма Великий футбол, я там сказав всю правду. Але в нашій країні правда нікому не потрібна, мене тут навчили.

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Більше я нічого не буду говорити. Чи відчуваю тиск? Звісно, останні тижні два такий був тиск замість того, щоб підтримати в цій ситуації. Мене таким лайном і болотом облили. Перед вами усіма скажу – велике дякую. Ви мене лише зробили сильнішим", – сказав Петраков на прес-конференції.

Нагадаємо, між півзахисником Аталанти та тренером "синьо-жовтих" трапився конфлікт під час вересневого збору, після чого Руслан не отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України.

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