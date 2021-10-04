Шахтар і Динамо не зуміли визначити сильнішого у центральному матчі 10-го туру УПЛ. Реакція відомих експертів – у традиційному огляді соцмереж.

Де Дзербі проігнорував Луческу після гри / фото Олександра Приходька

Команда Луческу захистила першу сходинку, не дозволивши "гірникам" продемонструвати власний футбол. У першому таймі трохи якісніше виглядали кияни, а по перерві – активніше заграв Шахтар. Загалом, ми побачили далеко не найцікавіше протистояння у виконанні топ-клубів українського футболу. Хоча, справжнім гурманам цього виявилося достатньо.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Ведучий Циганик Live і топовий інсайдер усім задоволений. Ба більше, на його думку, то був один з найкращих матчів між нашими грандами за останні роки.

Відомий спортивний тележурналіст Руслан Свірін респектує Караваєву за рятівний "сейв" перед фінальним свистком.

Українське Класичне нагадало зачіску Андрія Пятова, кепкує експерт і менеджер Олександр Ольшанецький.

Головред журналу Футбол Артем Франков намагається виправдати Динамо за розгромну поразку в Суперкубку.

Нічию на Олімпійському можуть записати собі у актив "біло-сині", вважає журналіст Олег Барков.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко розчарований черговою битвою лідерів УПЛ.

Блогер Михайло Смоловой демонструє ключові показники матчу. Без тролінгу Де Дзербі, звісно ж, не обійшлося.

Експерт з тактики Алекс Гремм, навпаки, хвалить організацію Шахтаря.

У телеграм-каналі Динамо Киев Inside обурюються поведінкою італійського фахівця. Він нібито проігнорував Луческу після гри. А ще тут виділяють головну проблему нинішнього Динамо.

Динамо – Шахтар: Луческу знову пише сценарій – пастки киян, серйозні проблеми Де Дзербі у дербі за лідерство