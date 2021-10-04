"Сам здогадався, чи підказують?": неоднозначний вчинок Де Дзербі щодо Луческу і що найбільше хвилює керівництво Динамо
Шахтар і Динамо не зуміли визначити сильнішого у центральному матчі 10-го туру УПЛ. Реакція відомих експертів – у традиційному огляді соцмереж.
Команда Луческу захистила першу сходинку, не дозволивши "гірникам" продемонструвати власний футбол. У першому таймі трохи якісніше виглядали кияни, а по перерві – активніше заграв Шахтар. Загалом, ми побачили далеко не найцікавіше протистояння у виконанні топ-клубів українського футболу. Хоча, справжнім гурманам цього виявилося достатньо.
Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар
Ведучий Циганик Live і топовий інсайдер усім задоволений. Ба більше, на його думку, то був один з найкращих матчів між нашими грандами за останні роки.
Відомий спортивний тележурналіст Руслан Свірін респектує Караваєву за рятівний "сейв" перед фінальним свистком.
Українське Класичне нагадало зачіску Андрія Пятова, кепкує експерт і менеджер Олександр Ольшанецький.
Головред журналу Футбол Артем Франков намагається виправдати Динамо за розгромну поразку в Суперкубку.
Нічию на Олімпійському можуть записати собі у актив "біло-сині", вважає журналіст Олег Барков.
Оглядач Трибуни Олександр Сажко розчарований черговою битвою лідерів УПЛ.
Блогер Михайло Смоловой демонструє ключові показники матчу. Без тролінгу Де Дзербі, звісно ж, не обійшлося.
Експерт з тактики Алекс Гремм, навпаки, хвалить організацію Шахтаря.
У телеграм-каналі Динамо Киев Inside обурюються поведінкою італійського фахівця. Він нібито проігнорував Луческу після гри. А ще тут виділяють головну проблему нинішнього Динамо.
Динамо – Шахтар: Луческу знову пише сценарій – пастки киян, серйозні проблеми Де Дзербі у дербі за лідерство