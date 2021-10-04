Схоже, час Рональда Кумана на Камп Ноу справді вичерпаний. Каталонський клуб вже навіть визначився з наступником.

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За інформацією журналіста Жерарда Морено, Жоан Лапорта вже про все домовився з Хаві. Зазначається, що переконати колишню легенду Барси допоміг колишній зять президента "синьо-гранатових". Однак конкретної дати змін на тренерському містку поки немає.

Зазначимо, що під керівництвом Рональда Кумана Барселона вкрай погано почала нинішній сезон. У чемпіонаті каталонці після семи зіграних матчів лише дев'яті, а у Лізі чемпіонів стартували з двох розгромних поразок від Баварії та Бенфіки.

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