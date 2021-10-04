Динамо уклало нові контракти з двома зірками команди
21:18 - Читать на русском
Керівництво київського Динамо не збирається безкоштовно втрачати провідних виконавців першої команди.
Георгій Бущан та Ілля Забарний підписали нові контракти з Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Основний кіпер і центрбек "біло-синіх" уклали угоди на 5 років. Нинішній сезон для Бущана є 8-м на професіональному рівні. Натомість 19-річний Забарний дебютував за основу Динамо щойно в сезоні 2020/21.
До слова, в рамках нинішньої кампанії воротар провів 8 матчів у всіх турнірах, а оборонець зіграв загалом 12 поєдинків.
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