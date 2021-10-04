Георгій Бущан та Ілля Забарний підписали нові контракти з Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо – Шахтар: InStat визначив найкращого гравця Класичного

Основний кіпер і центрбек "біло-синіх" уклали угоди на 5 років. Нинішній сезон для Бущана є 8-м на професіональному рівні. Натомість 19-річний Забарний дебютував за основу Динамо щойно в сезоні 2020/21.

До слова, в рамках нинішньої кампанії воротар провів 8 матчів у всіх турнірах, а оборонець зіграв загалом 12 поєдинків.

"Сам здогадався, чи підказують?": неоднозначний вчинок Де Дзербі щодо Луческу, або Що найбільше хвилює босів Динамо