Тренерський штаб збірної України знову вніс зміни до заявки на матчі відбору до ЧС-2022. Запрошення отримав Артем Шабанов.

Артем Шабанов сьогодні прибуде у розташування національної команди одночасно з усіма викликаними гравцями, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначається, що ступінь ушкоджень окремих виконавців і можливість їхньої підготовки до кваліфікаційних матчів збірної України в жовтні буде визначено медичним штабом. До слова, "синьо-жовтим" належить зіграти проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини (9 та 12 жовтня відповідно).

Список гравців збірної України на жовтневий збір:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі –Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).

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