"Якщо я скажу, що в пожежному порядку викликав Шабанова, то я ображу футболіста. Це досвідчений гравець 1992 року народження, центральний оборонець. У нас зараз біда з оборонцями в Україні трапилася. Я в цього хлопця вірю, він грав всі останні ігри. Я з ним говорив, думаю, він не підведе.

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Тиск, звичайно, відчуваю, особливо, останні два тижні. Замість того, щоб підтримати, мене два тижні обливали лайном і брудом. Ви всі цих журналістів знаєте. Хочу їм сказати: "Спасибі вам велике. Ви тільки зробили мене сильнішим". А щодо тиску – звичайно, хлопці розуміють, що треба вигравати.

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Із Зінченком я говорив, він вибачається, засмучений, що не може допомогти збірній. Він приступить до роботи тільки 8-10 жовтня. Він сам винен у цьому, отримав травму в матчі з РБ Лейпциг, але у нього такий характер, що він не може просити заміну. Тепер буде лікуватися. Він хороший хлопець, дуже порядна людина.

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Давайте не будемо поспішати. Якщо всі, хто є зараз в моєму розпорядженні, будуть здорові, то довикликати нікого вже не буду. Я давно знаю Піхальонка. До речі, він ніколи не був у мене. Це щоб не приплітали, що Петраков викликає своїх. У Петракова немає "своїх" людей. Це все футболісти нашої країни.

Піхальонок ніколи зі мною не перетинався. Він якісний опорний півзахисник, Зінченко отримав травму, вони навіть грали разом. Я навіть у Зінченка питав його думку. Я поговорив з Піхальонком, дуже приємний хлопець. Я йому все пояснив, чим він повинен займатися, він все зрозумів. Він талановитий футболіст, у нього все вийде. А те, що ще не грав за збірну – нічого страшного. Я в нього вірю.

Фінляндія серйозно змінилася у футбольному сенсі, в ставленні до футболу. Там будують дуже багато майданчиків і манежів. Це дуже якісна команда. У них дуже хороший тренер, він пройшов усі етапи збірної Фінляндії.

Там є зірочки. Воротар Градецкі, центральний оборонець, який грає на Кіпрі. Вибачте, складні прізвища. Ще один якісний – Камара, він грає за Селтік (центрхав Рейнджерс – Футбол 24). Правильно я сказав? І два центральних нападники – Пох'янпало і Пуккі.

Я передивився матч проти Франції, напевне, разів п'ять. Знаю їх всіх, хто де народився, матерів і батьків уже знаю, тренера, а там вже як складеться. Цим футбол і чудовий. Хто ж знав, що Вернидуб обіграє Анчелотті? Фінляндія – дуже якісна та дисциплінована команда, гравці давно виступають разом, але ми сильніші за них", – заявив в. о. керманича національної команди на прес-конференції в Будинку футболу.

Нагадаємо, що матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі. Наразі обидві команди мають по 5 очок у квартеті D, але фіни провели на поєдинок менше.

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