Форвард закарпатського Миная Євген Селезньов перекинувся кількома гарячими словами з вболівальниками під час матчу з Металістом 1925.

Під час матчу 10-го туру УПЛ Металіст 1925 – Минай вболівальники викрикували на адресу 36-річного нападника: "Селя, ПФЛ", коли той виходив з підтрибунного приміщення.

Селезньов показав непристойний жест у бік трибун під час матчу з Ворсклою

Стримувати Селезньова довелось його партнеру – захиснику закарпатців Богдану Векляку. Втім, пізніше Євген повернувся до трибуни та відповів фану. "Я ж тебе зараз витягну, голову відіб'ю. Хочеш? Можна я зараз сюди вийду (на трибуну – прим.)? Ні? А можете мені його витягнути?" – говорить Селезньов на відео з телеграм-каналу ФК "Металіст" Харків.

Нагадаємо, форвард Миная не вперше опиняється в епіцентрі скандалу. У матчі 8-го туру проти Ворскли Євген показав в сторону фанатських секторів середній палець.

Металіст 1925 обіграв Минай завдяки пенальті – Селезньов та Ко ледь не врятували нічию