"Я попросив відпустити мене. Коли зрозумів, що не буду продовжувати контракт, я хотів, щоб ПСЖ отримав компенсацію за трансфер. Щоб вони могли знайти якісну заміну. Цей клуб дав мені багато, я завжди був тут щасливий і залишаюся дотепер.

"Мбаппе повинен сподобатись перехід в Реал": Анчелотті підтримав Бензема у спробах завербувати зірку ПСЖ

Я сказав про це досить рано, щоб клуб міг відреагувати. Я хотів, щоб всі вийшли з цього сильнішими, щоб ми потиснули руки. Я поважав їхнє рішення. Сказав, що залишуся, якщо вони не хочуть, щоб я пішов.

Про своє рішення я повідомив доволі рано. Люди говорили, що я відхилив шість чи сім пропозицій щодо нового контракту, що я більше не хочу розмовляти з Леонардо... Це абсолютно неправда. Мені сказали: "Кіліане, тепер ти розмовляєш з президентом". Не знаю чому так зробив Леонардо, але моя позиція була зрозуміла: в кінці липня я чітко сказав, що хочу піти", – цитує Мбаппе RMC Sport.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Нагадаємо, що Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017-го. Відтоді він тричі виграв чемпіонат Франції та виходив з парижанами у фінал Ліги чемпіонів. Головним претендентом на Кіліана зараз називають Реал.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021