Мбаппе: У кінці липня я чітко сказав ПСЖ, що хочу піти
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе підтвердив, що влітку хотів змінити клуб. Головним претенентом на француза був Реал.
"Я попросив відпустити мене. Коли зрозумів, що не буду продовжувати контракт, я хотів, щоб ПСЖ отримав компенсацію за трансфер. Щоб вони могли знайти якісну заміну. Цей клуб дав мені багато, я завжди був тут щасливий і залишаюся дотепер.
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Я сказав про це досить рано, щоб клуб міг відреагувати. Я хотів, щоб всі вийшли з цього сильнішими, щоб ми потиснули руки. Я поважав їхнє рішення. Сказав, що залишуся, якщо вони не хочуть, щоб я пішов.
Про своє рішення я повідомив доволі рано. Люди говорили, що я відхилив шість чи сім пропозицій щодо нового контракту, що я більше не хочу розмовляти з Леонардо... Це абсолютно неправда. Мені сказали: "Кіліане, тепер ти розмовляєш з президентом". Не знаю чому так зробив Леонардо, але моя позиція була зрозуміла: в кінці липня я чітко сказав, що хочу піти", – цитує Мбаппе RMC Sport.
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Нагадаємо, що Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017-го. Відтоді він тричі виграв чемпіонат Франції та виходив з парижанами у фінал Ліги чемпіонів. Головним претендентом на Кіліана зараз називають Реал.
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