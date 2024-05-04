"Відмінний дебют Довбика в Ла Лізі. Можу сказати, що він один із наших легіонерів, який дійсно яскраво зайшов і стабільно грає. Так, траплялися матчі, що Артема закривали і його не було видно, але загалом він виправдовує надії. Добре, що він потрапив у ту команду, де не було високих початкових завдань, що призвело до відсутності тиску на нього.

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Довбик схожий з Холандом із Манчестер Сіті за фактурою і манерою гри. Але їх потрібно правильно використовувати. До Артема знайшли правильний підхід, грають на нього, і він відпрацьовує та відповідає голами. Футболісти теж відчувають упевненість, якщо на них грають. Цей дебютний сезон йому йде в залік – це 100%.

Щодо трансферу Довбика... У нього вже був досвід у Європі з переходом у данський Мітьюлланд, але не вийшло. Зараз він свій шанс реалізовує і наступний перехід має стати кроком уперед. Може, навіть не зміна чемпіонату, але перехід у сильніший клуб. Той же Атлетіко, наприклад. Думаю, що йому підійшов би цей стиль гри. Якщо брати АПЛ, то Вест Хему та Ньюкаслу він би підійшов. Не команди-гранди, щоб не помилитися, як Мудрик у Челсі.

Чи є шанс, що Циганкова запросять в Манчестер Сіті? Якщо Холанда продаватимуть, то, як варіант, заміна його на Довбика більш реальна. Що стосується Циганкова, то поки рано про це говорити. З огляду на тих футболістів, які є в Манчестер Сіті, то не думаю, що Віктор зараз прийде і буде там стабільно грати. А от за Довбика, у разі продажу норвежця, вже інше питання. Це вже буде заміна за позицією і десь співставного рівня", – сказав Бабич в інтерв'ю Українському футболу.

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