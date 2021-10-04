У київський готель "Опера" вже прибула низка викликаних футболістів, у тому числі й ті, які отримали певні ушкодження в нещодавніх поєдинках за свої клуби, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовтим" належить зіграти проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини (9 та 12 жовтня відповідно) в рамках відбору на чемпіонат світу в Катарі.

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Зазначається, що вже на місці лікарі збірної України В’ячеслав Попов та Роман Жолобайлюк здійснюють медичне обстеження гравців, у разі необхідності проводячи МРТ ушкоджених м’язів. Ще до вечірнього тренування медичний штаб надасть тренерському точну інформацію щодо стану здоров’я футболістів, що допоможе зрозуміти, чи зможуть ті чи інші виконавці допомогти національній команді в жовтневих матчах.

Список гравців збірної України на жовтневий збір:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі –Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).

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