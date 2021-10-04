Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів про кадрові втрати національної команди перед важливими поєдинками кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

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В. о. керманича національної команди Петраков заявив, що табір збірної покинули Денис Бойко, Віталій Миколенко та Віталій Буяльський. Воротар "біло-синіх" не гратиме через сімейні обставини. Лівий оборонець чемпіона України зазнав мікротравми. Натомість Буяльський вилетів на 2 тижні через ушкодження.

Нагадаємо, що матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі. Наразі обидві команди мають по 5 очок у квартеті D, але фіни провели на поєдинок менше.

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