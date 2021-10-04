Вболівальники збірної України зможуть підтримати "синьо-жовтих" у домашньому матчі проти команди Боснії і Герцеговини.

Відвідати матч відбору до ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина зможуть 20 тисяч вболівальників, повідомляє офіційний сайт Арени Львів.

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Робота стадіону відбуватиметься з урахуванням рекомендацій МОЗ. Продаж квитків проходитиме виключно онлайн, наявність роздрукованого квитка є обов'язковою. На вході до арени вболівальники повинні пройти температурний скринінг, а також показати документи, які засвідчують особу. У чаші стадіону фани мають носити захисні маски.

Нагадаємо, що матч 8-го туру кваліфікації до ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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