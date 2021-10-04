Клаудіо Раньєрі став головним тренером Уотфорда, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сторони узгодили контракт до завершення сезону 2022/23. На цій посаді італієць замінить Хіско Муньйоса, який пропрацював у клубі близько 10 місяців. Останньою командою Раньєрі була Сампдорія, з якою фахівець попрощався влітку.

Нагадаємо, Раньєрі вже очолював в Англії Челсі, Фулхем, Лестер, з останнім тренер здобув сенсаційне чемпіонство у 2016-му. Після 7-ми турів АПЛ Уотфорд розташувався на 15-й сходинці із 7-ма очками.

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