Головні новини футболу 4 січня: Селезньов на шляху до Малаги, Лучкевич повернувся в УПЛ, два гравці покинули Ліверпуль

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 4 січня.

Українці за кордоном

Роман Зозуля не зміг допомогти Альбасете обіграти лідера Сегунди. Матч завершився унічию, а український нападник провів на полі весь поєдинок. Альбасете після 20 турів посідає 2 місце.

Все йде до того, що українців в Іспанії побільшає. Євген Селезньов за крок від переходу в Малагу, яка наразі посідає 3 позицію в Сегунді. Агент гравця, по суті, підтвердив дану інформацію. "Футбол 24" зібрав реакцію іспанських ЗМІ на, схоже, практично завершений перехід.

Андрій Лунін не вийшов на поле у матчі Леганеса проти Еспаньйола. Команда українця мінімально програла, а конкурент Луніна пропустив курйозний гол. До слова, наставник Леганеса заявив, що прагне залишити українського воротаря.

Трансфери

Мілан підписав Лукаса Пакету, яким колись цікавилось київське Динамо. Борнмут підсилився одразу двома гравцями Ліверпуля: Натаніель Клайн перейшов на правах оренди, а Домінік Соланке підписав довгостроковий контракт.

Екс-хавбек Дніпра Валерій Лучкевич став гравцем Олександрії. Стандард відпустив українця в оренду, яка розрахована до завершення поточного сезону.

Інші головні події

Бенфіка звільнила Руя Віторію з посади головного тренера. Одразу ж на його місце почали сватати Паулу Фонсеку, проте португалець відмовився покидати Шахтар. Пізніше агент тренера заявив, що Фонсека не контактував з Бенфікою.

Олександр Хацкевич увійшов у топ-50 тренерів світу за версією Football World Rankings.