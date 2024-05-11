Ноттінгем Форест і Челсі зійдуться в матчі 37-го туру АПЛ 2023/24. Стартові склади, роль Михайла Мудрика та посилання на трансляції гри – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Ноттінгем Форест – Челсі розпочнеться о 19:30 за київським часом. Гру можна переглянути наживо на Setanta Sports або MEGOGO. За основними подіями також можна стежити в текстовому онлайні Футбол 24.

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Михайло Мудрик вп'яте поспіль вийде у стартовому складі Челсі. Українець ще ніколи не мав такої серії в АПЛ. "Сині" набрали непогану форму та увірвалися у боротьбу за зону єврокубків. У Ноттінгема свої цілі – уникнути вильоту.

Стартовий склад Ноттінгем Форест:

Челсі: