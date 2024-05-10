Чинна угода француза зі столичним клубом закінчується у червні 2024. ПСЖ хотів продовжити контракт, але Кіліан Мбаппе відмовлявся, але офіційно свій відхід з клубу не підтверджував.

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У своїх соцмережах, нападник повідомив, що ухвалив рішення щодо майбутнього. Мбаппе записав відео, в якому висловив подяку ПСЖ та тренерам, які працювали з ним протягом семи років.

"Я завжди казав, що поговорю з вами, коли прийде час, і я хочу сказати вам, що це мій останній рік в Парі Сен-Жермен. Я не збираюся продовжувати свій контракт і через кілька тижнів завершу свою пригоду.

Проти Тулузи буде останній матч на Парк де Пренс. Це багато емоцій, багато років, протягом яких я мав шанс і величезну честь бути частиною найбільшого клубу Франції, одного з найкращих у світі, що дозволило мені приїхати сюди, отримати свій перший досвід у клубі з великим тиском, зростати як гравець", – заявив француз.

Кіліан Мбаппе приєднався до парижан у 2017 році за 180 мільйонів євро з Монако. Загалом француз за ПСЖ зіграв у 306 матчах, в яких забив 255 голів та віддав 108 результативних передач.

Мбаппе у складі столичного клубу сім разів здобував титул чемпіона Франції, тричі Кубок Франції та Суперкубок, а також двічі вигравав Кубок французької ліги.

Очікується, що Кіліан після завершення сезону приєднається до Реала.

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