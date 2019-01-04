Чи повернеться Лунін у Реал: наставник Леганеса – про майбутнє українця в Іспанії, яке залежить від трьох сторін

Головний тренер Леганеса Мауріcіо Пеллегріно сподівається, що український голкіпер Андрій Лунін не покине Бутарке взимку.

"Я б хотів, щоб Лунін залишився у нас. Вважаю, що ми маємо двох хороших голкіперів. Однак воротарську позицію все одно потрібно підсилити.

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Як ми можемо хотіти, щоб повністю готовий до гри хлопчина пішов від нас, якщо розмірковуємо над трансфером третього воротаря? Леганес лише виграв від того, що Реал зробив гарну інвестицію у цього гравця, однак ми повинні працювати на благо усієї команди. Насправді, дуже складно зробити так, щоб усі зацікавлені сторони залишились задоволеними. Інколи більше уваги приділяється речам, які відбуваються ззовні, а не всередині команди. Але це – частина нашої роботи.

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Повторюсь, у цій ситуацій є декілька зацікавлених сторін, наприклад, Реал Мадрид, від якого залежить майбутнє футболіста. Однак ще є бажання хлопця грати. Він задоволений у нашій команді та продовжує рости. Це – молодий футболіст, у якого ми вкладаємо багато роботи, щоб він вивчив лігу, мову, поля, стилі. Він робить крок вперед у воїй кар'єрі, а Леганес сильно йому допомагає.

Якби моя воля, то все було б набагато простіше. Але у переговори залучені багато сторін і вони повинні домовитись. У контракті Луніна є клаусули, які потрібно виконувати – грає він чи ні. Ми готові виконати усі зобов'язання (перед Реалом – прим.ред), думаючи, насамперед, про команду", – зазначив Пеллегріно.

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