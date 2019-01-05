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"Це був чудовий рік в Акхісарі", – агент Селезньова натякнув на перехід форварда в Малагу

4 січня 22:46 426 Читать на русском
"Це був чудовий рік в Акхісарі", – агент Селезньова натякнув на перехід форварда в Малагу
Євген Селезньов / Фото ФК Акхісар

Український форвард Акхісара Євген Селезньов за крок до переходу в іспанську Малагу.

"Це був чудовий рік в Акхісарі. Ти робив себе кожен день, ти боровся за кожен день, ти написав історію клубу – а таких хлопців доля любить і віддячує. Так тримати", – написав агент Селезньова Іван Піроженко у facebook.

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Варто відзначити, що окрім відеонарізки з моментами українського форварда в турецькому клубі, Піроженко залишив у публікації тег іспанської Малаги, до якої протягом останніх тижнів "сватають" Євгена.

До слова, у складі іспанської команди грає Густаво Бланко Лещук, права на якого належать Шахтарю.

"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у Малагу

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