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Альбасете із Зозулею не втримав перемогу над лідером Сегунди

4 січня 23:53 209 Читать на русском
Альбасете із Зозулею не втримав перемогу над лідером Сегунди
Альбасете Зозулі залишився на 2 місці / фото: ФК Альбасете

В центральному поєдинку 20 туру Сегунди Гранада приймала Альбасете. В матчі лідерів чемпіонату команди сильнішого не виявили.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда. 20 тур

Гранада – Альбасете – 1:1

Голи: Віко, 76 (пен) – Бела, 63

В матчі лідерів другого дивізіону чемпіонату Іспанії Альбасете Романа Зозулі відкрив рахунок, проте не втримав перемогу, пропустивши гол з пенальті. Український нападник вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок, але результативними діями не відзначився.

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Ця нічия залишила Гранаду лідером чемпіонату (39 очок), у Альбасете на бал менше. Втім, Малага, у якої 36 пунктів, ще не зіграла свій матч 20 туру, а тому в разі перемоги посуне команду Романа Зозулі з другого місця.

Варто відзначити неймовірну щільність в турнірній таблиці Сегунди: 1 та 8 місця розділяють лише 9 очок.

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Гранада Гранада Іспанія Головне Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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