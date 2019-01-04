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Клайн офіційно перейшов у Борнмут

20:54 58 Читать на русском
Клайн офіційно перейшов у Борнмут
Натаніель Клайн / Фото: соцмережі

Захисник Ліверпуля Натаніель Клайн продовжить кар'єру у Борнмуті.

Захисник Ліверпуля Натаніель Клайн виступатиме за Борнмут, повідомляє Twitter клубу.

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Мерсисайдці віддали 27-річного футболіста в оренду до кінця сезону.

У сезоні 2017/18 Клайн зіграв лише 4 матчі в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, сьогодні Борнмут оголосив про трансфер 21-річного форварда Ліверпуля Домініка Соланке.

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Теги
Натаніель Клайн Натаніель Клайн Ліверпуль Ліверпуль Англія Борнмут Борнмут
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