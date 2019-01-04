"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у Малагу

Український форвард Акхісара Євген Селезньов вже незабаром може опинитись в іспанській Сегунді. Тут він – зовсім не ноунейм.

Трансфер Селезньова в іспанській пресі

Іспанські ЗМІ сходяться на думці, що Селезньов став петицією головного тренера Малаги Хуана Рамона Муньїса, який добре ознайомлений з можливостями українця по спільній роботі у Дніпрі.

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Слабка результативність – найбільша проблема "анчоусів" у поточному сезоні. З чотирьох форвардів андалусійського клубу лише "гірник" Бланко-Лещук з перемінним успіхом виправдовує покладені на нього сподівання, забивши 6 голів. Джек Гарпер (3), Ектор Ернандес (0) та Мамаду Коне (2) наразі тотального розчаровують Муньїса, який ледь не на колінах благав керівництво про трансфер ще одного страйкера.

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Зважаючи на досить обмежений трансферний бюджет, Селезньов підійшов Малазі, насамперед, через фінансову складову угоди. Хоча, навіть підписання 33-річного футболіста, у якого завершується контракт, стало для команди з Росаледи непростим випробуванням. "Перемовини з Акхісаром проходили дуже складно. Малага відмовлялась задовольняти фінансові апетити турків (500 тисяч євро), а також повинна була вирішити питання з окладом гравця за 6 місяців. Клуб практично не мав місця для маневрів через ліміт зарплат", – пише Diario Sur, називаючи Селезньова форвардом, який завжди націлений на ворота суперника та володіє хорошим ударом.

Видання La Opinion de Malaga наполягає, що Муньїс відіграв ключову роль у трансфері українського форварда: "У них збереглись хороші стосунки з часів спільної роботи у Дніпрі. Попри складність перемовин з турками, тренер зумів переконати босів Малаги, що Селезньов здатен допомогти клубу вирішити головне завдання на сезон – повернення у Прімеру. Найпевніше, сторони домовляться про автоматичне продовження співпраці ще на один сезон".

Натомість Malaga Hoy повідомляє, що заради переходу Селезньова "анчоусам" доведеться попрощатись з деякими виконавцями, щоб звільнити зарплатну відомість. "Загалом, трансфер українця вписується у фінансові параметри "анчоусів", але відхід декількох гравців сильно спростить його підписання. Першим, хто покине Росаледу взимку, ризикує стати хавбек Сеад Хакшабановіч", – зазначає журналіст видання Мігель Анхель Гутьєрес.

AS вважає, що особисте знайомство з Муньїсом може значно пришвидшити адаптацію Селезньова до іспанського футболу: "Українець став петицією тренера, який свого часу працював помічником Хуанде Рамоса у Дніпрі. Андалусійцям не бракувало конкурентів у боротьбі за Селезньова, який, зокрема, перебував на радарі у Галатасарая та Різеспора. Однак, фактор Муньїса, схоже, відіграв ключову роль", – пише мадридське видання.

Що думають фанати Малаги про українця

Прихильники андалусійського клубу здебільшого позитивно відгукуються про трансфер Селезньова, якого вважають виконавцем хорошого європейського рівня. Втім вистачає й тих, хто сумнівається у профпридатності форварда-ветерана.

"Селезньов, як і Бланко-Лещук, грав у Шахтарі. Якщо українець володіє хоча б половиною потенціалу аргентинця, то він точно допоможе нам піднятись у Прімеру. Вони – дуже схожі за стилем гравці".

Seleznyov y Blanco Leschuk jugaron juntos en el Shaktar Donest ucraniano hace tres años. Si sale la mitad de bueno y comprometido que el tiburón, ayudará al ascenso. Muy parecidos. — Javier Bautista  (@fjbautista) 4 січня 2019 р.

"У Сегунді такий футболіст повинен грати в основному складі. Однак ми не можемо посадити на лаву Бланко-Лещука".

Seleznyov a punto de venirse a Málaga, increíble que lo podamos conseguir a pesar del interés de Galatasaray. Un jugador como él en Segunda tiene que ser titular, pero no podemos sentar a Tiburón Blanco.#Malagacf #MCF — La opinión que buscas (@labuenadecision) 3 січня 2019 р.

"Муньїс хотів його підписати будь-якою ціною. Нарешті ми отримали нову "дев'ятку".

Pues ya viene en prensa la llegada de Yevhen Seleznyov

Parece que muy pronto estará en Málaga.

Muñiz lo quería a toda costa y por fin tenemos nuevo delantero — David Ruiz Carvajal (@DavidRuizMalaga) 4 січня 2019 р.

Фанати Малаги вже вітають Селезньова з переходом. Українцеві присвятили ефектне відео.

"Потрібно зважати на те, що в липні Селезньову виповниться 34. Не думаю, що він цікавить Малагу більше, ніж на півтора року".

Hay que tener en cuenta que tiene 33 años, en julio cumple 34, y por lo tanto al @MalagaCF no creo que le interese tenerlo más de un año y medio, es decir hasta los 35 años. — SÍSEPUEDE (@Javimorales17) 3 січня 2019 р.

"Я не сумніваюсь, що він вистрілить. Муньїс має око на таких гравців".