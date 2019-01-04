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"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у Малагу

16:28 4 Читать на русском
"Такий форвард повинен грати в основному складі": як Іспанія реагує на можливий перехід Селезньова у Малагу
Селезньов на шляху в Малагу
Володимир Лесько Володимир Лесько

Український форвард Акхісара Євген Селезньов вже незабаром може опинитись в іспанській Сегунді. Тут він – зовсім не ноунейм.

Трансфер Селезньова в іспанській пресі

Іспанські ЗМІ сходяться на думці, що Селезньов став петицією головного тренера Малаги Хуана Рамона Муньїса, який добре ознайомлений з можливостями українця по спільній роботі у Дніпрі.

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Слабка результативність – найбільша проблема "анчоусів" у поточному сезоні. З чотирьох форвардів андалусійського клубу лише "гірник" Бланко-Лещук з перемінним успіхом виправдовує покладені на нього сподівання, забивши 6 голів. Джек Гарпер (3), Ектор Ернандес (0) та Мамаду Коне (2) наразі тотального розчаровують Муньїса, який ледь не на колінах благав керівництво про трансфер ще одного страйкера.

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Зважаючи на досить обмежений трансферний бюджет, Селезньов підійшов Малазі, насамперед, через фінансову складову угоди. Хоча, навіть підписання 33-річного футболіста, у якого завершується контракт, стало для команди з Росаледи непростим випробуванням. "Перемовини з Акхісаром проходили дуже складно. Малага відмовлялась задовольняти фінансові апетити турків (500 тисяч євро), а також повинна була вирішити питання з окладом гравця за 6 місяців. Клуб практично не мав місця для маневрів через ліміт зарплат", – пише Diario Sur, називаючи Селезньова форвардом, який завжди націлений на ворота суперника та володіє хорошим ударом.

Видання La Opinion de Malaga наполягає, що Муньїс відіграв ключову роль у трансфері українського форварда: "У них збереглись хороші стосунки з часів спільної роботи у Дніпрі. Попри складність перемовин з турками, тренер зумів переконати босів Малаги, що Селезньов здатен допомогти клубу вирішити головне завдання на сезон – повернення у Прімеру. Найпевніше, сторони домовляться про автоматичне продовження співпраці ще на один сезон".

Натомість Malaga Hoy повідомляє, що заради переходу Селезньова "анчоусам" доведеться попрощатись з деякими виконавцями, щоб звільнити зарплатну відомість. "Загалом, трансфер українця вписується у фінансові параметри "анчоусів", але відхід декількох гравців сильно спростить його підписання. Першим, хто покине Росаледу взимку, ризикує стати хавбек Сеад Хакшабановіч", – зазначає журналіст видання Мігель Анхель Гутьєрес.

AS вважає, що особисте знайомство з Муньїсом може значно пришвидшити адаптацію Селезньова до іспанського футболу: "Українець став петицією тренера, який свого часу працював помічником Хуанде Рамоса у Дніпрі. Андалусійцям не бракувало конкурентів у боротьбі за Селезньова, який, зокрема, перебував на радарі у Галатасарая та Різеспора. Однак, фактор Муньїса, схоже, відіграв ключову роль", – пише мадридське видання.

Що думають фанати Малаги про українця

Прихильники андалусійського клубу здебільшого позитивно відгукуються про трансфер Селезньова, якого вважають виконавцем хорошого європейського рівня. Втім вистачає й тих, хто сумнівається у профпридатності форварда-ветерана.

"Селезньов, як і Бланко-Лещук, грав у Шахтарі. Якщо українець володіє хоча б половиною потенціалу аргентинця, то він точно допоможе нам піднятись у Прімеру. Вони – дуже схожі за стилем гравці".

"У Сегунді такий футболіст повинен грати в основному складі. Однак ми не можемо посадити на лаву Бланко-Лещука".

"Муньїс хотів його підписати будь-якою ціною. Нарешті ми отримали нову "дев'ятку".

Фанати Малаги вже вітають Селезньова з переходом. Українцеві присвятили ефектне відео.

"Потрібно зважати на те, що в липні Селезньову виповниться 34. Не думаю, що він цікавить Малагу більше, ніж на півтора року".

"Я не сумніваюсь, що він вистрілить. Муньїс має око на таких гравців".

Теги
Трансфери Статті Володимир Лесько Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Іспанія
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