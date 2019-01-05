Конкурент Луніна Куельяр пропустив курйозний гол після удару з центра поля – фейл дня

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Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентамиСвіт — 4 січ 404
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Моурінью може повернутися на Батьківщину – у послугах Жозе зацікавлена БенфікаПортугалія — 4 січ 237
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Манчестер Сіті – Ліверпуль: як Компані лайливо обізвав Салаха, суддя "симулював", а героя надихнула таємнича красуняАнглія — 4 січ 2413
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