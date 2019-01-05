Конкурент Луніна Куельяр пропустив курйозний гол після удару з центра поля – фейл дня

У матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол – Леганес глядачі стали свідками неймовірного голу.

Вже на 9-й хвилині поєдинку господарі зуміли відкрити рахунок.

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Хавбек Еспаньйола Давід Лопес побачив, що голкіпер суперників вийшов далеко з воріт і наважився на удар практично з центра поля. М'яч з шаленою силою пронісся над головою воротаря Леганеса Куельяра та влучив у поперечину. На допомогу Лопесу прийшов Борха Іглесіас, який вдало зіграв на добиванні.

Варто відзначити, саме Іван Куельяр є основним конкурентом голкіпера збірної України Андрія Луніна за місце у воротах Леганеса.