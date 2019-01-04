toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Акхісар та Малага домовились про трансфер Селезньова

13:20 1114 Читать на русском
Акхісар та Малага домовились про трансфер Селезньова
Євген Селезньов / ФК Карабюкспор

Форвард Акхісара Євген Селезньов найближчим часом стане гравцем "анчоусів".

Євген вже завтра повинен вилетіти до Іспанії для проходження медобстеження в Малазі, повідомляє Laopiniondemalaga.

Худоб'як перейшов у клуб із другого дивізіону чемпіонату Кіпру

За інформацієї джерела, Малага і Акхісар серйозно просунулись у перемовинах щодо трансферу Селезньова й навіть досягли принципової угоди. Залишилось владнати останні деталі переходу.

Очікується, що Євген перейде у Малагу на правах оренди, яка діятиме до 30 червня. "Анчоусів" зараз очолює Хуан Рамон Муньїс, який був помічником Хуанде Рамоса під час роботи іспанця у Дніпрі, і саме він виявив бажання запросити українця.

До слова, у складі іспанської команди грає Густаво Бланко Лещук, права на якого належать Шахтарю.

Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі.

Густаво – акула: форвард Шахтаря Бланко Лещук феєрить в Іспанії – рекорд 21 століття та порівняння з легендою

Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Малага Малага Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
6
хв
Леванте
20:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук