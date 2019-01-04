Акхісар та Малага домовились про трансфер Селезньова

Форвард Акхісара Євген Селезньов найближчим часом стане гравцем "анчоусів".

Євген вже завтра повинен вилетіти до Іспанії для проходження медобстеження в Малазі, повідомляє Laopiniondemalaga.

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За інформацієї джерела, Малага і Акхісар серйозно просунулись у перемовинах щодо трансферу Селезньова й навіть досягли принципової угоди. Залишилось владнати останні деталі переходу.

Очікується, що Євген перейде у Малагу на правах оренди, яка діятиме до 30 червня. "Анчоусів" зараз очолює Хуан Рамон Муньїс, який був помічником Хуанде Рамоса під час роботи іспанця у Дніпрі, і саме він виявив бажання запросити українця.

До слова, у складі іспанської команди грає Густаво Бланко Лещук, права на якого належать Шахтарю.

Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі.

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