Бенфіка звільнила Руя Віторію з посади головного тренера

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Касорла подолав жахливі проблеми і покарав Реал, Куртуа знову дав привід для критики, а Бейл отримав 22-у травму в Реалі
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Чи повернеться Лунін у Реал: наставник Леганеса – про майбутнє українця в Іспанії, яке залежить від трьох сторінІспанія — 10:10 1230
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