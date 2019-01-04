Бенфіка звільнила Руя Віторію з посади головного тренера

Керманич лісабонської Бенфіки Руй Віторія відправлений у відставку. Виконувачем обов'язків головного тренера став наставник дубля.

Португальський фахівець звільнений із займаної посади, повідомляє офіційний сайт Бенфіки.

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Причина відставки Віторії – незадовільні результати "орлів" у нинішньому сезоні. Бенфіка йде четвертою у Прімейрі й відстає від лідера – Порту – на 7 очок. Також лісабонці не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів і навесні гратимуть у Лізі Європи.

Руй Віторія очолив Бенфіку в 2015 році й двічі привів команду до чемпіонства. Виконувати обов'язки головного тренера наразі буде керманич Бенфіки B Бруну Лаге.