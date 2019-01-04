Мілан оголосив про трансфер Пакети

Півзахисник Фламенго та збірної Бразилії Лукас Пакета продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Пакета підписав з Міланом контракт до червня 2023 року, повідомляє прес-служба "россонері".

Челсі та Тоттенхем націлились на Кесс'є

За неофіційною інформацією, заробітна плата 21-річного бразильця складе 1,7 мільйона євро в рік.

Мілан домовився з Фламенго про перехід Пакети восени 2018 року. Сума трансферу склала 35 мільйонів євро.

Мілан викупить контракт Ігуаїна, якщо "россонері" потраплять до Ліги чемпіонів 2019/20

Пакета провів 49 ігор в бразильській Серії А, в яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.

Варто зауважити, що минулої зими півзахисником активно цікавилось київське Динамо.