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Мілан оголосив про трансфер Пакети

19:44 458 Читать на русском
Мілан оголосив про трансфер Пакети
Лукас Пакета / фото із соцмереж

Півзахисник Фламенго та збірної Бразилії Лукас Пакета продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Пакета підписав з Міланом контракт до червня 2023 року, повідомляє прес-служба "россонері".

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За неофіційною інформацією, заробітна плата 21-річного бразильця складе 1,7 мільйона євро в рік.

Мілан домовився з Фламенго про перехід Пакети восени 2018 року. Сума трансферу склала 35 мільйонів євро.

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Пакета провів 49 ігор в бразильській Серії А, в яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.

Варто зауважити, що минулої зими півзахисником активно цікавилось київське Динамо.

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