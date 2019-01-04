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Лучкевич офіційно став гравцем Олександрії

18:12 1183 Читать на русском
Лучкевич офіційно став гравцем Олександрії
Валерій Лучкевич / Фото ФК Стандард

Хавбек Стандарда Валерій Лучкевич повертається в чемпіонат України.

Валерій Лучкевич повертається з Бельгії в Україну та відтепер захищатиме кольори Олександрії, повідомляє офіційний сайт Стандарда.

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Півзахисник виступатиме за український клуб до кінця нинішнього сезону без права подальшого викупу.

22-річний Лучкевич практично не мав ігрової практики в бельгійському клубі. Останній раз він виходив на поле у футболці Стандарда ще 22 квітня 2018 року.

Нагадаємо, Лучкевич виступав в чемпіонаті України за Дніпро, з яким досягнув фіналу Ліги Європи у 2015 році.

Після 18-ти турів УПЛ Олександрія посідає третю сходинку, маючи в активі 36 очок.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія Стандард Стандард Бельгія
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