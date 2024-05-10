Півзахисник Жирони Віктор Циганков взяв участь у голів у ворота Алавеса.

Український півзахисник та Артем Довбик вийшли у стартовому складі на матч 35 туру проти Алавеса. Віктор Циганков посприяв тому, що Жирона відкрила рахунок.

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Команда Мічела заробила право подати кутовий. Циганков виконав ідеальну подачу, яку замкнув Ерік Гарсія. Артем Довбик також зумів записати у свій актив гольову передачу. Український нападник отримав м'яч у штрафному майданчику і елегантно п'ятою відпасував на Ерреру. Янхель потужним ударом відправив м'яч у ворота.

Варто нагадати, що в українця в поточному сезоні шість голів та п'ять асистів у 27 матчах Ла Ліги.