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Ліверпуль продав Соланке в Борнмут

18:59 139 Читать на русском
Ліверпуль продав Соланке в Борнмут
Доменік Соланке / фото із соцмереж

Нападник Ліверпуля Домінік Соланке продовжить кар'єру в Борнмуті.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання довгострокового контракту з Домініком Соланке.

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За інформацією ЗМІ, мерсисайдці отримали за свого гравця близько 21 млн євро, хоча офіційно сума трансферу не розголошується.

Соланке в 2017 році покинув Челсі і перейшов на правах вільного агента в Ліверпуль. У цьому сезоні він не зіграв жодного матчу за мерсисайдців в АПЛ.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Ліверпуля Трансфери Борнмут Борнмут Домінік Соланке Домінік Соланке
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