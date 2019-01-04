Ліверпуль продав Соланке в Борнмут

Нападник Ліверпуля Домінік Соланке продовжить кар'єру в Борнмуті.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання довгострокового контракту з Домініком Соланке.

Клайн орендований Борнмутом до кінця сезону, – Sky Sports

За інформацією ЗМІ, мерсисайдці отримали за свого гравця близько 21 млн євро, хоча офіційно сума трансферу не розголошується.

Соланке в 2017 році покинув Челсі і перейшов на правах вільного агента в Ліверпуль. У цьому сезоні він не зіграв жодного матчу за мерсисайдців в АПЛ.

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