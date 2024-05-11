"Ми виграли свій матч, і коли Барселона повела з рахунком 2:1, я збирався піти додому, але всі вмовили мене залишитися. Через 5 хвилин вони програвали 2:4. Ми їли хот-доги, не йти було чудовим рішенням.

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Усе це було просто божевіллям, тому що Жирона могла вийти вперед і з рахунком 7:2. Ми трохи відсвяткували, але не дуже.

Це знову відчувається як велике досягнення. Однак сезон був настільки однозначним, що до кінця залишилося вже менше емоцій.

Зрозуміло, що я б вважав за краще проживати цей момент не перед телевізором. Але це не має значення, поєднати чемпіонство з поразкою Барси було подвійним задоволенням", – цитує Крооса Marca.

Реал став чемпіоном Іспанії минулими вихідними після перемоги над Кадісом (3:0) і поразки Барселони від Жирони (2:4), яка забезпечила мадридцям трофей. Гравці "вершкових" дивилися каталонське дербі в одній із лож на Сантьяго Бернабеу.

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