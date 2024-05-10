У п'ятницю, 10 травня, Шахтар U-19 у більшості поступився одноліткам з Динамо (1:2) у матчі 28-го туру молодіжної першості. Після завершення гри на полі ледь не виникла сутичка між гравцями – динамівці, на думку "гірників", надто активно святкували перемогу.

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В той самий час свої розбірки відбувались між тренерськими штабами команд. За інформацією заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, старший тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік ударив керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка, якому не так давно виповнилося 70 років.

"Ми обурені і вважаємо подібні дії такими, які не можна пояснити, та неприйнятними. Динамо планує звернутися до дисциплінарного комітету та комітету з етики УАФ", – заявив Мохник у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, після 28-ми турів Динамо U-19 набрало 67 очок і випереджає Шахтар на 2 пункти.

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