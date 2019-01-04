Фонсека відмовився очолити Бенфіку

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека не погодився на пропозицію "орлів".

За інформацією португальського ресурсу Diario de Noticias, у четвер представники Бенфіки контактували з Фонескою, однак португалець відмовився стати головним тренером команди, аргументувавши це тим, що він не хоче зараз покидати Шахтар.

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Контракт Паулу з Шахтарем діє до 2020 року. До слова, вчора був звільнений наставник Бенфіки Руй Віторія, тож тепер "орли" активно шукають нового керманича.

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