Хацкевич потрапив у топ-50 найкращих тренерів світу за версією Football World Rankings

Білоруський фахівець опинився у когорті найкращих тренерів світу.

Головний тренер киян посів 44-місце у рейтингу найкращих тренерів світу за версією Football World Rankings.

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Хацкевич опинився вище за таких відомих фахівців як Люсьєн Фавр (Борусія Д), Вінченцо Монтелла (Севілья), Юліан Нагельсманн (Хоффенхайм), Томас Тухель (ПСЖ) та Карло Анчелотті (Наполі).

До слова, головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека опинився на 53 сходинці у рейтингу, а очолив список наставник Барселони Ернесто Вальверде.

З повним розподілом місць ви можете ознайомитись за посиланням.

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