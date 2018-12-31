Головні новини футболу 31 грудня: Лунін відмовився повертатись у Реал, Ярмоленко отримав серйозного конкурента

"Футбол 24" вітає своїх читачів з Новим роком та представляє дайджест головних новин за 31 грудня.

Українці за кордоном

Андрій Лунін відмовився повертатись у Реал у січні. Український воротар налаштований завершити сезон в складі Леганеса, за який виступає на правах оренди. Попри те, що Лунін рідко з'являється на полі, екс-голкіпер Зорі хоче залишитись у Леганесі до літа.

Олександр Зінченко отримав погані оцінки за поєдинок проти Саутгемптона, у якому українець виявився причетним до голів як у власні, так і у чужі ворота. Крім того, повідомляється, що Олександр може продовжити кар'єру в Бетісі, а також має мало шансів зіграти проти Ліверпуля.

Євген Коноплянка опинився у списку кандидатів на відхід з Шальке. Керівництво клубу незадоволене провальними результатами та готує кадрову революцію, частиною якої може стати і лідер збірної України.

Український тренер Сергій Зайцев покинув Акжайик, а хавбек Стандарда Валерій Лучкевич змінить команду вже взимку.

Трансфери

Андрій Ярмоленко отримав серйозного конкурента у Вест Хемі – лондонський клуб підписав Саміра Насрі, який раніше вже виступав під керівництвом Мануеля Пеллегріні та у складі Манчестер Сіті двічі ставав чемпіоном Англії.

Шахтар зацікавлений у підписанні хавбека Бенфіки Данташа, а Динамо знову приписують інтерес до іранського голкіпера. Тим часом батько Віктора Циганкова оцінив можливість переходу гравця з Динамо в Рому. Самому ж лідеру Динамо відводять серйозну роль у двох топ-проектах.

Інші топ-події

Ювентус став єдиним клубом у топ-5 першостях Європи, який у 2018 році набрав більше 100 очок в чемпіонаті.

"Футбол 24" назвав 5 мрій українських вболівальників на 2019 рік. Також ми виділили основні події світового футболу в 2018 році.

Сейви Богдана Шуста та Дениса Бойка потрапили у список найкращих за підсумками групового турніру Ліги Європи.