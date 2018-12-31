Насрі підписав контракт з Вест Хемом – Ярмоленко отримав конкурента

Вест Хем оголосив про підписання контракту з французьким хавбеком Саміром Насрі.

Самір Насрі офіційно став гравцем Вест Хема. 31-річний атакувальний хавбек перебував у таборі команди кілька тижнів та переконав Мануеля Пеллегріні у своїй профпридатності. Угода розрахована до завершення сезону 2018/19 з можливістю продовження, повідомляє офіційний сайт "молотобійців".

Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболі

Француз у Вест Хемі виступатиме під 18 номером. До слова, Насрі відбув річну дискваліфікацію за вживання допінгу, а останнім клубом хавбека був Антальяспор. У Вест Хем гравець перейшов на правах вільного агента, таким чином Андрій Ярмоленко отримав серйозного конкурента за місце у складі.

Насрі вже виступав під керівництвом Мануеля Пеллегріні. У складі Манчестер Сіті екс-гравець збірної Франції двічі ставав чемпіоном Англії.