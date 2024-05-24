Матч ЛНЗ – Ворскла відбудеться сьогодні, 24 травня, на стадіоні Черкаси-Арена. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Поєдинок розсудить Анастасія Романюк.

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Чемпіонат України вийшов на фінішну пряму. Програму останнього туру, як і належить, відкриває матч без турнірного значення – Ворскла тиждень тому зняла питання щодо збереження прописки в УПЛ, а ЛНЗ вже нікуди не підійметься з сьомого місця. І не втратить його теж.

Важко знайти навіть якусь додаткову мотивацію для команд. Черкасці вже і 10 перемог здобули, і 30 голів забили, і взагалі видали максимум для новачка УПЛ. Сьоме місце – це грандіозний успіх. "Скальпів" сильних суперників у них теж вдосталь. Зокрема, у попередніх двох турах турі підопічні Олега Дулуба прибили Колос (3:1) і Зорю (2:1). Залишається грати хіба що заради додаткових преміальних.

Цей матч має значення хіба що для Олега Дулуба, адже у ЗМІ ходять чутки про зміну тренера в Черкасах. Серед наступників називають Романа Григорчука, а ще є варіант приходу іспанських спеціалістів. Можливо, ще одна впевнена перемога ЛНЗ переконає керівництво надати ще один шанс білорусу.

Ворскла могла б влаштувати прощання для своїх ветеранів, однак вона влаштувала це у попередньому турі, в рідних стінах. Полтаву покидає нападник Руслан Степанюк, який сьогодні не зіграє через дискваліфікацію. Крім того, про завершення кар'єри оголосив капітан Володимир Чеснаков, якого "заїли" травми – може, на кілька хвилин він і вийде, але це все одно станеться не в рідних стінах.

Втім, "зелено-білі" ризикують втратити восьму позицію, та і завершити сезон з однією перемогою в останніх 10-ти турах якось несолідно. Ворскляни повинні зіграти хоча б за хорошу крапку в сезоні – але якщо вони "забили" на чемпіонат одразу після виходу в фінал Кубка, то звідки з'явитись такій дрібній мотивації зараз?

Тим не менш, у тотальній відсутності завдань на гру можна знайти і позитив. Стиків поменшає, простору виникатиме вдосталь, а футболісти матимуть право на авантюрні рішення. У таких умовах вболівальники мають шанс побачити красиву гру – будемо сподіватись, що так воно і станеться.

Кадрова ситуація

Травмовані: Норенков – Сіссоко (під питанням)

Дискваліфіковані: Степанюк (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Ворскла

ЛНЗ: Пеньков – Пасіч, Муравський, Саліху, Стасюк – Бойко, Тілль – Наумець, Яшарі, Соареш – Бессала

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Пердута, Якубу – Павлюк, Скляр – Кане, Мякушко, Нестеренко – Ковталюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає ЛНЗ фаворитом матчу. На перемогу підопічних Олега Дулуба дають 2.33, а на тріумф Ворскли – 3.20. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.50.

Фахівці не очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.02, аналогічний тотал менше – 1.88. Гол Молло Бессали помножить вашу ставку на 3.50, а Сергія Мякушка – на 5.00.

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