Форвард уже повідомив, що покине ПСЖ, але публічно не говорить про наступний клуб, хоча у пресі фігурує лише один варіант – Реал. Така поведінка – це стратегія мадридців, щоб не відвертати увагу перед фіналом ЛЧ, стверджує AS.

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За інформацією джерела, Мадрид уже працює над тим, щоб відкрити ширму таємничості. "Вершкові" хотіли б провести презентацію Мбаппе як гравця команди після матчу з Борусією. Однак на шляху до реалізації цього задуму є кілька перешкод.

По-перше, Мбаппе вже буде перебувати у розташуванні національної команди, яка готуватиметься до Євро-2024. Є загроза, що французи не відпустять гравця після того, як Реал вирішив не відпускати своїх футболістів на Олімпіаду.

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Окрім того, контракт з ПСЖ все ще чинний до 30 травня. Якщо Мбаппе не домовиться з парижанами, то можлива презентація в Реалі дасть формальний привід для скарги. До завершення контракту Кіліан може підписувати угоди з іншими клубами, але формально все ще буде гравцем ПСЖ.