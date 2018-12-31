Шальке готує трансферну революцію – Коноплянка і Ко можуть звільнити місце новому улюбленцю Тедеско та зірці Ювентуса

Шальке планує серйозно попрацювати на зимовому трансферному ринку. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка та ще декілька гравців повинні бути готовими до продажу. Складено і список потенційних новачків.

Остання роль Коноплянки

Роман, який ніколи не був запаморочливим, підходить до кінця. Коноплянка і ще декілька гравців можуть пакувати валізи, інформують Bild і Sky Deutschland, посилаючись на свої джерела. Керівництво німецького клубу, схоже, знайшло винуватців провалу в Бундеслізі – Гельзенкірхен пішов зимувати на ганебному 13-му місці, хоча ще трохи більше як півроку тому завершив сезон у статусі віце-чемпіона. До зони вильоту ближче, ніж до потрапляння в Лігу Європи. Про путівку в ЛЧ годі й мріяти.

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Якщо команда мало забиває, проблему шукають в атакувальній ланці. Тедеско у поточному сезоні змінив своє ставлення до колишніх лідерів. Відтак Набіль Бенталеб та особливо Євген Коноплянка й Амін Харіт повинні готуватись до відходу. Українець у Лізі чемпіонів і Бундеслізі не відіграв і 800 хвилин, відзначившись 2-ма гольовими пасами. Хоча за оцінками того ж Kicker, Коно на 6-му місці в команді з непоганим середнім балом 3,6. Та й німецький Sky оцінює його якості як рідкісні у складі Шальке, але вбачає проблему в тому, що українець не зіг здійснити прориву під орудою Тедеско.

Марокканець пограв понад 1000 хвилин і видав схожі показники результативності. Якщо надійде відповідна пропозиція, трансфери відбудуться вже взимку. "Клуб повинен зменшити свій склад і готується до прибуття нових виконавців", – позицію керівництва підтримує 33-річний наставник, який привів кобальтових до срібла. Бенталеб потенційно є одним із найсильніших футболістів Шальке, але нестабільна гра, проблеми з дисципліною і можливість заробити на ньому 20 млн євро роблять Набіля кандидатом на вихід. Бенталеб і Харіт створюють не найкращу атмосферу в колективі, який розбився на маленькі групки. Відтак краще вигідно продати своїх проблемних лідерів, поки ще є така можливість, міркують у клубі.

Заслання в дубль Шальке U-23 або продаж взимку. Подібний ультиматум отримали півзахисник Йоганес Гайс і нападник Франко Ді Санто, які давно перебувають навіть поза заявкою на матчі, а влітку стануть вільними агентами. Проблема в тому, що ніхто не готовий задовольняти їхні чималенькі фінансові апетити після останнього провального періоду. Щоб не повторити їхню долю, вінгер збірної України, в якого контракт завершується у 2020-му році, також має задуматись над новою командою. Коно заробляє чи не найбільше в Шальке, а грає мало. У найближчий місяць він може виконати останню роль у нинішній команді. Хоча цього разу не на полі.

Його продаж збільшить фінансову свободу гельзенкірхенців, проте за копійки ніхто Євгена не відпустить, і ці муки цілком можуть продовжитись ще до літа. Не варто особливо розраховувати і на оренду, хіба що з немаленьким правом викупу. Якщо Коноплянка знайде собі новий грошовитий клуб цієї зими (коли відкинемо варіанти з Китаєм чи іншою подібною екзотикою, залишається тільки АПЛ, де навіть борці за виживання багато собі дозволяють на ринку), Шальке зможе отримати такі бажані ресурси на підсилення. До слова, менеджмент клубу підготував план трансферної міні-революції, на яку доведеться витратити значні кошти. Боси настільки рішуче налаштовані оновити команду, що навіть готові відпустити літнього новачка, перспективного Омара Маскареля в ПСЖ.

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Вінгер Лілля Ніколя Пепе мав би підсилити правий фланг атаки. Ще влітку 23-річний івуарієць був пріоритетом для Шальке, але назбирати грошенят на його трансфер так і не змогли – нікого особливо не продали. У поточному сезоні він наколотив 12 м'ячів і зробив 7 гольових пасів, а його ціна зросла до 40 млн євро. Наблизити цей трансфер міг би лише продаж і Харіта, і Коноплянки, адже гельзенкірхенці таких фінансів на одного гравця не витрачають просто так.

Стевен Бергвейн мав би стати трохи дешевшим, але не дуже економ-варіантом заміни Коноплянки. Тедеско фанатіє від швидкості та дриблінгу 21-річного лівого вінгера ПСВ і збірної Нідерландів. Новий "помаранчевий" талант забив 10 голів, до чого додав ще 8 асистів в Ередивізії та Лізі чемпіонів 2018/19. Хоча навіть 20 мільйонів євро, які просить ПСВ, роблять цей трансфер проблематичним для нинішнього Шальке.

Більш імовірно, що Тедеско продовжить шукати підсилення у другій Бундеслізі. Найкращий кобальтовий (за оцінками Kicker) Стівен Скжибскі показує, що подібна ставка має сенс. Його шлях може повторити 26-річний плеймейкер Падерборна Філіп Клемент. У його активі 10+6 за системою гол+пас у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини 2018/19. Бюджетний варіант зимового підсилення в межах кількох мільйонів євро, як це було з Бургшталлером чи Шопфом – цілком доступно. Однак чи не забагато у команді з топ-амбіціями гравців з 2-ї ліги, від яких чекатимуть результатів 1-ї?

Колишній центрбек Баварії Мехді Бенатія має досвід виступів у Бундеслізі, але зараз почувається нещасливим в ролі резервіста Ювентуса. За інформацією Tuttosport, на 31-річного марокканця поклав око Шальке, проте взимку трансфер досвідченого центрального захисника видається досить малоймовірним.

Ще один варіант із Серії А підкидає Sky Italia. Начебто в Шальке може перейти 23-річний атакувальний півзахисник Марко Рог, якому не вистачає ігрової практики в Наполі Анчелотті. Водночас Bild оцінює шанси хорвата перебратись в Гельзенкірхен як незначні.

Крім трансферів гравців, Тедеско чекає додаткового тренера-асистента в січні. У нього вже є 2-3 кандидати з досвідом роботи у тій же другій Бундеслізі, з яких у найближчі кілька тижнів оберуть найкращого. Фаворитом наразі виглядає екс-гравець збірної Болгарії Ілія Груєв, який тренував Дуйсбург українця Тащи останнім часом.

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