Лунін несподівано відмовив Реалу, який хотів повернути українця в січні – Флорентіно Перес лютує

Український голкіпер зробив вибір на користь на команди, за яку відіграв лише 274 хвилини.

Андрій Лунін відмовився повертатись у Реал, принаймні взимку, стверджує видання AS. Мадридський гранд, схвильований потенційним відходом Кейлора Наваса, хотів достроково перервати оренду українця в Леганесі, однак 19-річний голкіпер доволі несподівано висловив бажання залишитись на Бутарке на кінця сезону 2018/19.

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Рішення Луніна здивувало, насамперед, тим, що він майже не грає за "пепінерос", провівши на полі лише 274 хвилини (три неповні матчі). Екс-воротар Зорі перебуває за спиною у ветерана "Пічу" Куельяра, який переживає другу молодість та проводить просто фантастичний сезон. Попри це, українець почувається щасливим на півдні Іспанії, маючи відмінні стосунки з гравцями Леганеса та тренером воротарів Хосебою Ітуарте. Останній начебто став ключовим фактором у рішенні Андрія не покидати "пепінерос" взимку.

Лунін прагне продовжити боротьбу з Куельяром за місце у рамці та сподівається отримати шанс завдяки власній роботі, а не через контрактні зобов'язання Леганеса перед Реалом, зазначає джерело. Нагадаємо, що за угодою сторін українець повинен відіграти не менше 15 матчів у сезоні, в іншому випадку – "пепінерос" доведеться виплатити "бланкос" серйозний штраф.

Леганес, відпустивши свого третього голкіпера Йона Серантеса в Японію, вже також не горить бажанням прощатись з Луніним, інформує Defenca Central. На Бутарке навіть слухати не хочуть про дочасне повернення українця у Реал, боси якого вже неймовірно лютують через непередбачувану ситуацію на воротарській позиції.

Бажання Кейлора Наваса покинути Бернабеу в січні, а також відмова Луніна змушують мадридський гранд моніторити трансферний ринок у пошуках голкіпера, що зовсім не входило у плани Флорентіно Переса. Українець серйозно перетасував карти "бланкос", які не так давно взагалі сумнівались над доцільністю його повернення наступного літа. Однак у цій історії, схоже, ще не поставлена остаточна крапка.

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