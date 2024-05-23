Головний тренер Реала планує випустити Кепу Аррісабалагу на кілька хвилин у кінцівці зустрічі, повідомляє AS.

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Клуб не збирається викуповувати баска у Челсі, але хоче бодай якось віддячити за спільний сезон. У серпні Тібо Куртуа отримав важку травму, тому Реал екстрено орендував Кепу. Анчелотті відразу поставив новачка у основу, проте той припустився кількох помилок, травмувався і тотально програв конкуренцію Андрію Луніну. Попри все, Кепа продовжував старанно виконувати свою роботу та всіляко допомагав навіть конкурентам.

25 травня Аррісабалага отримає останній шанс зіграти перед Сантьяго Бернабеу. Головне питання – хто захищатиме ворота Реала 1 червня у фіналі ЛЧ проти Борусії Д? Лунін, який стабільно виглядав упродовж сезону, чи суперзірковий Куртуа, який повернувся трьома "сухими" матчами.

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