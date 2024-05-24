Перша ліга: визначились команди, які боротимуться у плей-офф за вихід в УПЛ
У п'ятницю відбулась низка матчів 10-го туру другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги. Читайте звіт про них на "Футбол 24".
Україна, Перша ліга, 2-й етап, 10-й тур
Чемпіонська група
Лівий берег – Епіцентр – 2:1
Голи: Когут, 86, Сухоручко, 88 – Бендера, 8
Нереалізований пенальті: Кравчук, 27 (Епіцентр)
Вікторія – Кудрівка – 1:0
Гол: Шаврін, 72
Вилучення: Мачелюк, 76 (Кудрівка, друга червона картка)
ФСК Маріуполь – Агробізнес – 1:1
Голи: Терехов, 3 – Толочко, 27 (п.).
Президент клубу Першої ліги відмовляється фінансувати команду через ризик мобілізації, – джерело
Лівий берег на своєму стадіоні оформив камбек з Епіцентром. Обидві команди ще раніше оформили свою участь у матчах плей-офф за вихід в еліту, тож результат гри не мав для них особливого значення. Бендера вивів гостей вперед вже на початку матчу, а в середині тайму Кравчук втратив шанс подвоїти з пенальті – Данило не зумів переграти Віталія Чеботарьова. Господарі не здались і наприкінці зустрічі протягом двох хвилин перевернули гру з ніг на голову, забивши двічі поспіль. Як наслідок, Лівий берег набрав 54 очки і фінішував третім, Епіцентр з 44-ма пунктами четвертий.
Вікторія у більшості дотисла Кудрівку. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині тайму. Цікаво, що майже одразу гості залишились у меншості, але збільшити свою перевагу команда з Сум не змогла. Вікторія з 39-ма очками стала сьомою, у Кудрівки на 1 бал більше і шоста сходинка відповідно.
У ще одному матчі ФСК Маріуполь розійшовся миром з Агробізнесом. На гол Терехова на 3-й хвилині влучним ударом в середині тайму з пенальті відповів син легенди Карпати Роман Толочко-молодший. Агробізнес завершив сезон восьмим, а маріупольці пришвартувались дев'ятими.
Карпати програли матч за чемпіонство Першої ліги – Інгулець вирвав перемогу на останніх хвилинах і взяв золото