Україна, Перша ліга, 2-й етап, 10-й тур

Чемпіонська група

Лівий берег – Епіцентр – 2:1

Голи: Когут, 86, Сухоручко, 88 – Бендера, 8

Нереалізований пенальті: Кравчук, 27 (Епіцентр)

Вікторія – Кудрівка – 1:0

Гол: Шаврін, 72

Вилучення: Мачелюк, 76 (Кудрівка, друга червона картка)

ФСК Маріуполь – Агробізнес – 1:1

Голи: Терехов, 3 – Толочко, 27 (п.).

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Лівий берег на своєму стадіоні оформив камбек з Епіцентром. Обидві команди ще раніше оформили свою участь у матчах плей-офф за вихід в еліту, тож результат гри не мав для них особливого значення. Бендера вивів гостей вперед вже на початку матчу, а в середині тайму Кравчук втратив шанс подвоїти з пенальті – Данило не зумів переграти Віталія Чеботарьова. Господарі не здались і наприкінці зустрічі протягом двох хвилин перевернули гру з ніг на голову, забивши двічі поспіль. Як наслідок, Лівий берег набрав 54 очки і фінішував третім, Епіцентр з 44-ма пунктами четвертий.

Вікторія у більшості дотисла Кудрівку. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині тайму. Цікаво, що майже одразу гості залишились у меншості, але збільшити свою перевагу команда з Сум не змогла. Вікторія з 39-ма очками стала сьомою, у Кудрівки на 1 бал більше і шоста сходинка відповідно.

У ще одному матчі ФСК Маріуполь розійшовся миром з Агробізнесом. На гол Терехова на 3-й хвилині влучним ударом в середині тайму з пенальті відповів син легенди Карпати Роман Толочко-молодший. Агробізнес завершив сезон восьмим, а маріупольці пришвартувались дев'ятими.

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