Циганков як заміна екс-зірці ПСЖ чи партнер чемпіона світу – лідеру Динамо відводять серйозну роль у 2-х топ-проектах

Віце-капітан київського Динамо Віктор Циганков у новорічну ніч міг би загадати своє бажання. Наразі він є провідним гравцем свого нинішнього клубу, з яким хоче здобути побільше титулів, але може замахнутись на більше вже у 2019-му.

Останнім часом Циганков серйозно зацікавив Борусію Д і Рому, а також декілька англійських клубів. У контексті його можливого трансферу називають тільки топові клуби з великими амбіціями, що вже приємно і свідчить про певний статус, який виборов своєю працею в Європі 21-річний півзахисник збірної України. Динамівець прогнозовано нікуди не поспішає, але це не заважає закордонним ЗМІ щотижня розповідати про масштабні плани на нього та не меншу конкуренцію за цей смачний трансфер між сильними світу цього. "Футбол 24" зібрав останні дані щодо його потенційного переходу.

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Якщо ти молодий, талановитий і засвітився бодай на півроку в одному з 5-и найкращих чемпіонатів, то на тебе вже вішають якийсь мінімум 40-мільйонний цінник. Біда УПЛ та наших футболістів у тому, що на них рідко готові робити такі ризиковані ставки. Ціна обвалюється мінімум вдвічі, тож багато зіркових гравців збірної України так і залишаються вічними гравцями то Динамо, то Шахтаря. Якби умовна Барселона не просто поставила галочку в блокнотах скаутів біля імені Ярмоленка, а була готова і палала бажанням викласти за нього 25-30 мільйонів декілька років тому, Андрій мав би більше часу за кордоном проявити себе та звикнути до значно більшої інтенсивності.

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Той самий момент може стати на заваді великої європейської кар'єри Циганкова. Ніхто не дасть Динамо 50 чи навіть 40 мільйонів євро, а президент клубу Ігор Суркіс ще той азартний гравець – йому запропонованих 20-и млн буде мало, і ставки можуть підніматись до того моменту, поки в закордонних клубів не здадуть нерви. Доволі показовою у цьому плані була історія торгів з Тоттенхемом за Сергія Реброва. Суркісу з допомогою агента вдалось підняти планку на неймовірну висоту.

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Щоб провернути той самий фокус нині, треба буде постаратись ще більше. Заради справедливості, Циганков наразі фактично і не проявив себе в Лізі чемпіонів. Чудовий старт 2 роки тому і потім втрачені 2 сезони через невихід у груповий етап. Хоча той гол п'ятою у ворота Лаціо в плей-офф Ліги Європи змусив закохатись у його автора не одного фаната Роми. Нині Віктор посідає не останнє місце у списку потенційного підкріплення, складеному трансферним гуру Мончі.

Щоправда останнім часом колишній спортивний директор Севільї викидає багато грошей, а приносить мало результату. Витрачені влітку 130 млн євро принесли... 6-е місце в таблиці Серії А, що навіть гірше, ніж у стабільно кризового Мілана. Добре хоч в ЛЧ трапились відверто слабкі чехи і росіяни, а в чемпіонаті відрив від 4-го рядка не смертельний. Мончі знову підготував чималенький список потенційних новачків, але президент Роми Джеймс Палотта дав йому чіткий меседж: "Будемо оперувати тільки тими грошима, які отримаємо з потенційних продажів, жодного екстра бюджету на січень".

Чоріч, Карсдорп і Маркано – тріо покупок іспанського менеджера, які зовсім не вразили. Замість останнього в Рому може перебратись Яго Майдана (Атлетіко Мінейро). Нестабільна і доля недавнього суперника збірної України. Патрік Шик то опиняється на межі трансферу, то видає класну гру і змушує головного тренера в себе повірити. Якщо чех все ж піде, на його місці Еусебіо Ді Франческо згоден бачити Міші Батшуаї. Багато розмов ведеться про те, що екс-вінгер ПСЖ Хав'єр Пасторе звільнить місце атакувальних гравців у команді для Циганкова. Мовляв, аргентинець може перейти в Севілью, якщо Банега піде в Арсенал. Наразі Il Messaggero інформує, що Пасторе має всі шанси залишитись, хоча рідко показує ту гру, за яку римляни заплатили парижанам 25 мільйонів євро.

Ще одна фундаментальна позиція для підсилення – середина поля. У пріоритеті транфер 22-річного опорника Зальцбурга Діадьє Самассеку, однак він потягне за собою надмірні витрати. Є і нові імена: бельгійський універсал Дендонкер (грає в оренді за Вулверхемптон), який належить Андерлехту, та хавбек Борусії Д Юліан Вайгль. Останній інтригує: Рома прагне взяти його в оренду на 18 місяців. Мончі наразі тримається своєї лінії і продовжує запевняти, що "вовки" потребують лише косметичного ремонту: "Усі чекають, що я маю придбати 3-4 гравців, однак у січні потрібно внести лише незначні корективи. Інакше я був би змушений визнати, що помилився влітку".

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Маурісіо Почеттіно зможе полегшено зітхнути: один із найскупіших босів англійського футболу Даніель Леві готовий нарешті вийти на ринок. Цього літа Тоттенхем став єдиним клубом в історії АПЛ, який не здійснив жодного трансферу за одне вікно! Тим не менше "шпори" зуміли стати третьою силою, яка подекуди нав'язує боротьбу Ліверпулю і Манчестер Сіті за чемпіонство. Ще б не програвати так, як Вулверхемптону вдома останній поєдинок 2018-го року – а то тільки-но замахнулись на звання претендентів і обійшли чинних чемпіонів, як відразу ж злили свої шанси.

Тоттенхем готовий до вливання свіжої крові. За версією Daily Mail, головна мета Почеттіно – підписати "універсального форварда". У цьому контексті згадують Циганкова, який може зіграти флангового нападника і демонструє не лише здібності асистента, а й відмінну результативність. Віктора порівнюють з Гаретом Бейлом, який у складі Тоттенхема рвав опонентів на швидкості, а потім перейшов у Реал. Українець – 1 з 6-и гравців у списку головного тренера лондонців, який буде радий хоча б 4-м трансферам. Хто б не хотів пограти в команді з чемпіоном світу? Забити Уго Льорісу, хай навіть на тренуваннях, буде дуже цікавим викликом.

Почеттіно просить підсилити склад і лаву запасних такими виконавцями: опорником Ліона Танге Ндомбеле, за якого б'ються також обидва клуби Манчестера; центрбеком МЮ Еріком Байла; креативними хавбеками Борнмута й Астон Вілли Натаном Ейком і Джеком Грілішем. На місце форварда розглядають Джаррода Бовена з друголігового Халл Сіті. На трансфер виставлені Нкуду, Льоренте, Янссен, Мусса Дембеле. Тут маємо схожу проблему, що й у Роми. Аби купувати, треба хоча б когось продати.

[@MailSport] reports defender’s Eric Bailey and Nathan Ake along with midfielders Tanguy Ndombele, Viktor Tsyhankov and Jack Grealish are targets for Mauricio Pochettino’ Spurs.



Forward Jarrod Bowen is also now being considered by Tottenham Hotspur ahead of January.#THFC #COYS pic.twitter.com/0kaJMxkfOA — Ricky Sacks (@RickSpur) 31 грудня 2018 р.

Циганков практично на 100% не покине Динамо взимку (хіба що надійде космічна пропозиція, яку отримують раз на життя). Що буде влітку? І Тоттенхем, і Рома, й інші згадувані клуби повинні готуватись до спекотних переговорів – якщо комусь і потрібен, як повітря, цей трансфер, то точно не Суркісу, та й гравець ще має час попрацювати над своїм розвитком у Києві. Те, що футболісти та їхні представники говорять публічно – одна справа. Цікавіше інше: чи Циганков готовий мріяти про завоювання Європи вже у цю магічну ніч, коли загадують найпотаємніші бажання та вірять в їхнє втілення.

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