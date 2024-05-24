Півзахисник збірної Бельгії Шарль де Кетеларе не буде змінювати клубну прописку в це міжсезоння.

Контракт 23-річного бельгійця належить Мілану. В Аталанті він наразі виступає на правах оренди за 3 млн євро, але бергамці мають опцію повноцінного викупу за 24 мільйони євро.

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Президент клубу Антоніо Перкассі повідомив, що Аталанта скористається можливістю зберегти де Кетеларе. "Шарль дуже подобається. Ми задоволені його грою та продовжимо працювати разом", – сказав функціонер в інтерв'ю для La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, два роки тому Мілан купив де Кетелару в Брюгге за 35 млн євро. Бельгієць не заграв у Піолі (1 асит за 40 матчів, у яких гравець переважно виходив на заміни). Зате під керівництвом Гасперіні Шарль розквітнув (14 голів і 9 асистів у всіх турнірах).

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