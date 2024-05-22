Аякс нарешті визначився з новим головним тренером.

За повідомленням Fabrizio Romano, керівництво Аякса досягло домовленості з Ніццою щодо переходу Франческо Фаріолі. Італієць погодився підписати контракт з амстердамським клубом.

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Як йдеться в джерелі, сторони вже все між собою узгодили, залишилось дочекатись офіційного підтвердження.

Важливо зазначити, що італійця перед стартом сезону 2023/24 розглядав Шахтар. Однак "гірники" вирішили зупинитися на кандидатурі Патріка ван Леувена.

До слова, Фаріолі очолив Ніццу минулого літа. До цього 35-річний італієць керував Аланьяспором, Фатіхом Карагюмруком і був помічником Роберто Де Дзербі в Сассуоло і Беневенто.

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